La ridicola polemica sulla foto di Figliuolo in compagnia (anche) di Pippo Franco

Può bastare una fotografia per far sollevare in polverone? In Italia la risposta a questa domanda è “sì”. Da questa mattina, infatti, i social si sono riempiti dell’immagine che vede immortalato il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus e l’attore comico finito nel mirino delle indagini sui falsi Green Pass. La storia della foto di Figliuolo con Pippo Franco è l’ennesima mistificazione di una realtà polemica – spinta anche da alcuni quotidiani – che lanciano il sasso, ma non spiegano e non contestualizzano. Proviamo a fare un po’ di chiarezza attorno a questa vicenda.

Foto Figliuolo Pippo Franco, la genesi di una polemica ridicola

La prima domanda è: a quando risale quello scatto? La risposta è abbastanza semplice, visto che occorre solamente risalire alla fonte. La foto Figliuolo Pippo Franco è stata pubblicata sulla pagina Facebook di Antonio De Luca lo scorso 16 settembre.

La seconda domanda è: chi è Antonio De Luca? Si tratta del professore universitario che collabora – come consulente – anche presso il Tribunale di Roma e ora accusato di aver fatto da tramite tra le persone indagate (anche lui risulta esserlo) nell’inchiesta che ha portato a svelare l’identità dell’odontoiatra che avrebbe rilasciato false certificazioni vaccinali (anche quella di Pippo Franco) e, quindi, rilasciato delle false certificazioni verdi.

Leggendo tutte queste informazioni ci si potrebbe chiedere: perché parlare di polemica ridicola se tutti questi elementi non fanno altro che andare nella direzione della legittima indignazione? Il fatto è che questa fotografia risale, come detto, alla metà del mese di settembre. Non c’era ancora un’inchiesta in corso sui Green Pass falsi e nessuno – né De Luca né Pippo Franco – erano indagati. Insomma, il generale Figliuolo aveva partecipato alla cena organizzata da una persona – lo “stimato” professore universitario e consulente del Tribunale di Roma – insieme a molti altri vip.

Perché basta scorrere la bacheca social di Antonio De Luca per capire come il suo Pantheon di amicizie sia immenso. Ci sono fotografie con Vittorio Cecchi Gori, con Andrea Roncato, con Luciano Moggi, con Virginia Raggi, con Enrico Vanzina, Pamela Prati e molti altri personaggi del mondo dello spettacolo. Insomma, è una persona che conosce e ha stretti contatti con il mondo dei vip. Ma anche con i politici. O, almeno, questo si potrebbe carpire vedendo ciò che ha condiviso sui social. Perché, tra i tanti scatti c’è anche un video con il segretario della Lega Matteo Salvini.

E per non fare un torto a nessuno, ecco un filmato analogo. Ma, questa volta in compagnia di Giorgia Meloni.

Insomma, il professore De Luca è una persona molto nota che ama farsi e pubblicare fotografie con tutti. Per questo motivo la polemica per la foto Figliuolo Pippo Franco è ridicola e sterile: lo scatto risale a un periodo precedente alle indagine, chi l’ha pubblicata conosce il mondo dei vip e della politica a menadito. E, infine, non è da una fotografia che si possono trarre conclusioni.

(foto: da profilo Facebook di Antonio De Luca)