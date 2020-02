La Regione Sardegna vuole il 51% di Air Italy. Lo ha detto ieri il governatore Christian Solinas al forum del Sole 24 Ore, anche come oggetto della partecipazione della società finanziaria regionale con un piano industriale lungimirante:

Ma in serata arriva la gelata dalla compagnia araba: secondo fonti vicine a Qatar AirWays la loro disponibilità a investire era legata al business plan precedente già approvato con Alisarda. Ieri il ministro dell’Economa, Roberto Gualtieri, ha detto a SkyTg24: «Sto seguendo la vicenda Air Italy per vedere come si possano accompagnare processi anche di mercato che tutelino l’occupazione e garantiscano la dotazione di infrastrutture e trasporto necessarie». Oggi c’è l’incontro al Mit (ministero infrastrutture e trasporti) con regione e parti sociali. «Abbiamo una serie di contatti in corso con alcuni operatori che si sono fatti avanti, partner industriali del settore aeronautico e dell’indotto aeronautico» rende noto Solinas e rileva come tra i soggetti istituzionali sulla carta interessati ci sono le regioni Sicilia e Lombardia.

«Stiamo anche intensificando i rapporti con il presidente della Corsica per valutare il modello Air Corse, dove la comunità corsa partecipa al 70% della compagnia». La partita si decide in questi giorni. Il governo punta a cambiare la liquidazione di Air Italy in concordato per garantire il futuro dei suoi 1.45o lavoratori. Con il concordato «si hanno davanti 6-7 mesi e si possono sviluppare altri strumenti» dice Solinas.