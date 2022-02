La rappresentante di lista si candida all’Eurovision con San Marino?

Non hanno vinto Sanremo 2022, ma la loro “Ciao Ciao” è destinata a spopolare in radio, sulle varie piattaforme digitali e sui social (in particolare su TikTok). Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, i due artefici della band “La Rappresentante di Lista”, hanno conquistato l’Ariston pur piazzandosi, alla fine, solamente al settimo posto nella classifica generale. Un risultato che non gli consentirà di partecipare agli Eurovision in programma a Torino, dove l’Italia sarà rappresentata dal duo Mahmood e Blanco che – con “Brividi” – hanno trionfato nella kermesse musicale. Ma per loro la speranza non è finita: il gruppo palermitano prova a candidarsi con San Marino. E ammicca, ironicamente, anche al Vaticano.

a quel punto dire papalina sarebbe un attimo — la Rappresentante di Lista (@LRDLofficial) February 7, 2022

La Rappresentante di Lista agli Eurovision con San Marino?

Un messaggio su Twitter che segue quell’annuncio – più serio – condiviso su altri canali social: “Stiamo veramente e seriamente pensando di candidarci all’Eurovision Song Contest per San Marino. Dai, sì. Penso che lo faremo”. La Rappresentante di Lista, dunque, non perde le speranza di partecipare all’evento in programma da martedì 10 a sabato 14 maggio a Torino. Perché, dopo la vittoria dei Maneskin lo scorso anno, la competizione musicale sarà ospitata dalla città della Mole.

Poi, facendo riferimento all’intervista di Papa Francesco da Fabio Fazio a “Che Tempo che Fa”, la battuta su una possibile candidatura per rappresentare la Città del Vaticano ai prossimi Eurovision. In questo caso promettono di edulcorare la propria canzone cancellando “parolacce” presenti nel testo e fanno riferimento anche a quel termine “papalina” che – senza avere un significato contestuale all’evento – è diventato virale durante le cinque serata del Festival per via di quel gioco, il FantaSanremo, che ha attirato l’attenzione di molti. Soprattutto del pubblico più giovane. A quel punto, il cerchio si chiuderebbe.

