L’ultima di Montesano: indossa una maglietta della X Mas durante le prove di Ballando con le stelle | VIDEO

Selvaggia Lucarelli, giornalista e giudice del programma Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai 1, ha pubblicato su Twitter due foto dell’attore Enrico Montesano, che è tra i concorrenti dell’ultima edizione, che indossa una maglietta della Decima MAS per fare le prove.

Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo. pic.twitter.com/Z679TqFONa

Mi chiedo come sia potuto sfuggire alla regia di @Ballando_Rai il simbolo della Xª Flottiglia MAS sulla maglietta di Enrico Montesano. Una formazione che operò al fianco dei nazisti nella repressione anti-partigiana, colpevole di orrendi crimini di guerra.

Le critiche a Enrico Montesano e la sua replica su Telegram

La Decima MAS è il reparto dei mezzi d’assalto della Marina italiana che nel marzo del 1941 assunse la denominazione di X flottiglia MAS, dal motto «Memento Audere Semper» pensato da Gabriele D’Annunzio. Il poeta intendeva rendere omaggio con questa frase e il suo acronimo, MAS appunto, al motoscafo armato silurante, un mezzo bellico utilizzato durante la prima guerra mondiale. Come spiega anche Lucarelli, questa formazione militare ha combattuto anche contro i partigiani. Sia il motto che il simbolo della Decima MAS sono facilmente leggibili e riconoscibili sulla maglietta indossata da Montesano. Tra gli utenti che su Twitter hanno criticato Montesano per aver indossato quella maglietta c’è anche la cantante Fiorella Mannoia, che in un tweet di risposta a quello di Lucarelli ha scritto: «Ma si, ora va bene tutto, divise naziste scambiate per travestimenti di carnevale, saluti romani, commemorazioni fasciste, faccette nere, che vuoi che sia un nostalgico attore con una maglietta della Decima Mas».

Montesano si è difeso dalle accuse inviando una foto sul suo canale Telegram che lo ritrae mentre mostra la tessera del Partito socialista italiano datata 1976 e con un’immagine di Che Guevara alle sue spalle. Nel messaggio ha scritto: «Buona domenica amici! Le fesserie e le strumentalizzazioni lasciamole agli altri!».