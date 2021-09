Con un garbo quasi inaspettato Massimo Lopez si lascia andare ad uno sfogo che a Roma non racconta più un’eccezionalità. “Dirò delle parole al vento, tanto lasciano il tempo che trovano – comincia l’attore -. Ieri sono stato inseguito da un cinghiale qui a Roma mentre andavo a buttare la monnezza in un cassonetto. Si è messo a correre contro di me, allora io sono scappato e ho lanciato il sacchetto nel cassonetto, a sua volta stracolmo di rifiuti”.

Il video continua poi con l’accusa rivolta alle istituzioni, senza mai fare nomi, ree di non aver affrontato ancora questo problema che diventa sempre più pericoloso a Roma. “I cinghiali non bisogna ammazzarli, però io sono stato quasi aggredito. Bambini che vengono aggrediti dai gabbiani diventati praticamente avvoltoi, signore aggredite da cinghiali che li attendono fuori dai supermercati – continua Lopez -, non possiamo certo prendercela con gli animali ma ce la dobbiamo prendere con quelle bestie che non si occupano di risolvere questo problema che è grave”.

La rabbia di Massimo Lopez per essere stato aggredito dai cinghiali nel centro di Roma

Le parole di Lopez sono solo l’ennesima brutta figura per la capitale, diventata davvero una barzelletta. Da anni ormai Roma e i romani convivono con gli animali, causa ovviamente è la sporcizia dilagante. Oltre all’estensione territoriale della città che è andata a conquistare anche territorio abitati da altri essere viventi.

Il tema però dell’igiene pubblico è il nodo tecnico attorno a cui si articola la campagna elettorale della città. La rivista newyorkese TimeOut ha “incoronato” Roma città con il peggior livello di pulizia al mondo . Un risultato che francamente è disonesto attribuire interamente alla gestione di Virginia Raggi, i problemi di Roma hanno radici ben più lontane e profonde. Ciò detto va però evidenziato che la sindaca non ha fatto nulla per migliorare le condizioni della capitale, al contrario tanti degli indicatori sono peggiorati.