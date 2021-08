Erano rimasti solamente gli irriducibili. Nella notte tra mercoledì e giovedì si è concluso – di fatto – il rave party illegale iniziato lo scorso 13 agosto nel Comune di Valentano (in provincia di Viterbo), sulle sponde del Lago di Mezzano. Dopo un lungo lavoro di mediazione, le forze dell’ordine sono intervenute su quel terreno che – per sei lunghi giorni e notti – è stato teatro di una mega-festa abusiva a cui hanno partecipato migliaia di giovani arrivati da tutta Italia (e non solo). Un caso che ha provocato inevitabili polemiche e anche fatti di cronaca nera: la notte di Ferragosto, infatti, è morto un 24enne britannico nelle acque lacustri e ci sarebbero stati anche almeno 4 ricoveri per coma etilico.

Rave illegale di Valentano, arriva la polizia. Ma sono rimasti in 200

L’evento illegale è iniziato la notte di venerdì 13 agosto e, secondo i piani degli organizzatori (che non hanno ricevuto alcuna autorizzazione per questo “evento”) si sarebbe dovuto concludere nella notte tra il 22 e il 23 agosto. All’arrivo delle forze dell’ordine, però, moltissimi giovani (molti dei quali stranieri, come riporta AdnKronos) avevano già lasciato quel terreno sulle sponde del lago di Mezzano, abbandonando il rave party illegale in anticipo.

La Questura d Viterbo ha parlato di una “pressante attività di mediazione” nel corso degli giorni passati, con un deflusso “organizzato” e ordinato per evitare che dal caos si generasse ulteriore caos. I mezzi di alcuni partecipanti che hanno abbandonato in anticipo il rave illegale di Valentano, infatti, sarebbero stati fermati e i loro conducenti identificati con i posti di blocco posti nella zona del viterbese e lungo le strade della provincia di Grosseto. Sta di fatto che questa mattina, quando la Polizia è arrivata sul posto, erano rimaste solamente 200/250 persone che avevano deciso di non andare via. Con loro circa 100 mezzi tra camper, roulotte, minivan e automobili. Questi “irriducibili” sono stati identificati e “invitati” ad abbandonare la zona.

(foto: da profilo Twitter Rai, Radio1)