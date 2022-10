La polemica di Di Battista sull'ufficio alla Camera di Fico. E la sua risposta

Tutto è iniziato quando su Repubblica è comparso un articolo, a firma di Lorenzo Di Cicco, nel quale si spiegava che nonostante la carica di presidente ormai da declinare al passato Roberto Fico, molto poco francescanamente, aveva deciso di usufruire dei benefit riservati agli ex, con tanto di ufficio alla Camera. Da quel momento la notizia è stata rilanciata più volte, soprattutto quando è intervenuto Alessandro Di Battista per criticare la scelta dell’esponente del Movimento 5 Stelle non rieletto.

Spero si tratti di una menzogna @Roberto_Fico pic.twitter.com/LOhh7p9HYR — Alessandro Di Battista (@ale_dibattista) October 14, 2022

“Spero si tratti di una menzogna”, ha scritto Dibba su Twitter commentando l’indiscrezione di Repubblica. E a stretto giro di posta è arrivata la risposta di Fico, tramite la sua pagina Facebook:

“Da Presidente della Camera ho rinunciato a 300mila euro di indennità di carica in poco meno di cinque anni, cui si aggiungono 130mila euro cui ho rinunciato da Presidente della Vigilanza Rai. E in questi anni ho restituito più di 300mila euro dei miei stipendi alla comunità. Per un totale di oltre 700mila euro. E adesso da ex Presidente della Camera come è giusto non avrò diritto a nessuna indennità, nessuna diaria e a nessun rimborso spese, ma solo ad un ufficio alla Camera per un tempo limitato, come previsto dalle norme di Montecitorio. Ho sempre rispettato tutte le regole del Movimento: sulle restituzioni così come sui due mandati. E dunque non accetto lezioni di principio su questo, da nessuno”, recita la piccata replica che comunque conferma la veridicità del cuore della notizia: Fico avrà un ufficio e uno staff così come previsto per tutti gli ex presidenti della Camera e traslocherà, secondo Repubblica, nell’ufficio che fu di Pier Ferdinando Casini nell’altana di Montecitorio.