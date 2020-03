Una pediatra di libera scelta di Ravenna è risultata positiva al test del tampone per il Coronavirus SARS-COV-2. Il sindaco di Ravenna Michele De Pascale ne ha parlato sulla sua pagina facebook, assicurando che il Dipartimento di sanità pubblica di Ravenna dell’Ausl Romagna, in collaborazione con la Pediatria di Comunità, ha effettuato le indagini epidemiologiche e ha contattato le famiglie dei bambini che sono venuti a contatto con la paziente nei giorni scorsi.

La pediatra positiva al Coronavirus a Ravenna

Alla luce della positività al coronavirus riscontrata in capo ad una pediatra di libera scelta ravennate “il Dipartimento di sanità pubblica di Ravenna dell’Ausl Romagna, in collaborazione con la Pediatria di Comunità, ha già provveduto ad effettuare tutte le indagini epidemiologiche previste dal protocollo e a contattare tutti soggetti e le famiglie dei bambini che sono venuti in contatto con la paziente nei giorni scorsi, attivando per loro la sorveglianza sanitaria a domicilio. Nessuno di questi ha per ora manifestato alcun sintomo della malattia“, spiega De Pascale. A giudizio del primo cittadino romagnolo, inoltre, “vanno rassicurate le famiglie dei pazienti della dottoressa che, invece, non sono state contattate, non essendo venute in contatto con lei dopo il momento della sua ‘esposizione’ al virus. Più in generale va chiarito che, come emerso dall’indagine epidemiologica, la paziente è entrata in contatto col coronavirus fuori provincia, e quando ha fatto rientro nel ravennate le scuole erano già state chiuse per provvedimento regionale”. Sulla vicenda, prosegue De Pascale, “stanno girando messaggi vocali e fake news, alcuni li ho ricevuti anche personalmente” e per questo, “invito fermamente tutti i cittadini a non condividere notizie non verificate e non apprese sui canali ufficiali, miei, del Comune o dell’Azienda Sanitaria. Ringrazio invece gli organi di stampa – conclude il sindaco di Ravenna – per avere trasmesso informazioni corrette e accertate”.

"Come emerso dall'indagine epidemiologica, la paziente è entrata in contatto col coronavirus fuori provincia, e quando ha fatto rientro nel ravennate le scuole erano gia' state chiuse per provvedimento regionale", informa il primo cittadino.

