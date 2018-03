Firenze si sveglia imbiancata: dalle 1.30 la neve sta cadendo abbondante e sulle strade vi è una coltre bianca di circa 2 centimetri. I mezzi spargisale sono entrati in azione prima sulle strade collinari e poi in città. La protezione civile del Comune, al momento, non segnala difficoltà per la neve a Firenze. Nevicate diffuse sono segnalate in quasi tutta la Toscana: in Chianti la Città metropolitana segnala accumuli di 5 centimetri. Spiagge bianche da Massa Carrara fino a Livorno.

Per la polizia stradale, ad ora, non vi sono problemi per la neve a Firenze e anche il tratto appenninico dell’A1, dove comunque è in atto il blocco dei mezzi pesanti, è tutto percorribile anche se sulla Panoramica la nevicata è intensa e agli automobilisti viene consigliato di percorrere la Direttissima. Le temperature risultano al di sotto dello zero ma in risalita. Ferrovie già ieri sera aveva annunciato che per l’allerta arancione i convogli regionali sarebbero stati ridotti del 50% mentre quelli a lunga percorrenza viaggeranno all’80%.

Buongiorno a tutti, la neve è arrivata anche a Firenze pic.twitter.com/AGMJjTPqZP — francesca gori (@francescagori12) 1 marzo 2018

Nevica di nuovo anche nella Valle Aniene, in provincia di Roma. I fiocchi stanno cadendo nei comuni a più alta quota, dove negli ultimi giorni la neve ha già causato diversi disagi. La nuova precipitazione, annunciata con l’allerta della protezione civile, potrebbe mettere a rischio, anche oggi, il regolare svolgimento delle lezioni nelle scuole.

A #Firenze arriva la neve. Nella giornata di domani, giovedì 1 marzo, in base all’intensità delle precipitazioni nevose o di possibili imprevisti, il servizio della tramvia di Firenze potrebbe subire rallentamenti o variazioni. Per info e indicazioni: https://t.co/V4MlsikWWM pic.twitter.com/OLUJAVsXeq — Tramvia GEST (@TramviaGEST) 28 febbraio 2018

Foto copertina da Consorzio LaMMA su Twitter