La ministra Gelmini dice che si potrà cenare al ristorante fino alle 22. Ma il Viminale smentisce

La ministra per gli Affari regionali e le Autonomie Marastella Gelmini, parlando con Il Messaggero, aveva rassicurato: si potrà stare a cena fuori fino alle 22, poi ci si alzerà da tavola e si farà rientro a casa, nessuno farà multe a chi si comporterà così. Come a dire: anche se il coprifuoco è alle 22, chi cenerà fuori potrà rientrare tranquillamente anche qualche minuto (o tanti), dopo. E insomma, qualcuno stava già festeggiando pensando di poter dilatare la sua permanenza fuori casa. Si legge nell’intervista alla ministra pubblicata dal quotidiano romano:

Le riaperture sono una vittoria per gli italiani. Quasi tutta Italia è in zona gialla, i nostri ragazzi tornano a scuola, ripartono tante attività economiche. C’è stata qualche polemica sul coprifuoco e sulla difficoltà per i ristoratori ad erogare i propri servizi la sera. Ma voglio chiarire un punto: chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi, una volta uscito dal locale, far ritorno a casa senza alcun rischio di ricevere sanzioni.

Non si è fatta attendere la risposta del Viminale, che ha smentito categoricamente quanto dichiarato dalla ministra Gelmini. A parlare è stato il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia: “Evitiamo interpretazioni che creano confusione tra i cittadini e mettono in difficoltà le forze ordine”. E ancora:

La legge e la circolare del Viminale è chiara e ora prevede il ritorno a casa proprio alle 22, anche per chi cena all’aperto. Se c’è qualcosa da dire sugli aspetti di sicurezza non è il caso lo faccia il Ministro degli Affari regionali. In Italia l’unica voce credibile e autorità competente in questo senso è quella del Ministro dell’Interno. Evitiamo pertanto interpretazioni personali che possano creare confusione tra i cittadini e mettere in difficolta le forze dell’ordine. Il coprifuoco al momento è alle 22.