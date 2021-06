La mascherina rimarrà obbligatoria, anche all’aperto, in Campania | VIDEO

Da domani, sabato 19 giugno, la Francia sospenderà l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, seppur con alcune indicazioni che vanno in direzione contraria quando ci si trova in luoghi affollati o in coda per accedere a locali o eventi. In Italia si sta ragionando, da giorni, sull’ipotesi di seguire l’esempio transalpino a partire dal prossimo 15 luglio (anche se alcune voci parlano, addirittura, della fine del mese di giugno). Ma c’è chi dice no. Vincenzo De Luca, nel corso della sua ormai tradizionale diretta Facebook del venerdì, si è detto contrario a questa misura, comunicando l’intenzioni di mantenere lo status quo per tutta l’estate.

Mascherina all’aperto, in Campania si va verso l’obbligo per l’estate

Il Presidente della Campania ha criticato quel sentimento di emulazione che, secondo lui, sta spingendo l’esecutivo a seguire l’esempio di altri Paesi. Ha parlato dell’incidenza sui contagi della variante Delta e del pericolo di sottovalutazione del problema. De Luca ha spiegato che, probabilmente, i vaccini consentiranno di non tornare a una situazione critica come quella vissuta dopo l’estate del 2020, ma occorre mantenere alta la linea della prudenza. Per questo:

“In Campania, probabilmente, manterremo l’obbligo della mascherina all’esterno anche in estate. A volte si determinano i meccanismi imitativi. Se si decide che è facoltativo togliere o mettere la mascherina, alla fine ci saranno soprattutto ragazzi che saranno imbarazzati a camminare con la mascherina quando la gran parte dei loro colleghi non lo fa. È uno dei motivi per i quali credo che manterremo l’obbligo di usare la mascherina anche in estate”.

Come al solito, dunque, le polemiche non mancano. Solo pochi istanti prima, per l’ennesima volta, si è scagliato contro il generale Figliuolo e, come già fatto due settimane fa sempre in diretta su Facebook, ha voluto rimarcare i meriti delle Regioni che, secondo lui, sono stati attribuiti solo e solamente al Commissario.

(foto: da pagina Facebook di Vincenzo De Luca)