La “marcia per i diritti degli animali” dei vegani a Milano incontra lo street food

Una ‘Marcia per i diritti degli animali’ che si è snodata per le vie del centro di Milano organizzata da associazioni animaliste ed etiche di vegani. Tra i temi anche l’alimentazione: i vegani, circa 500, hanno sfilato per corso di Porta Venezia fino in piazza San Babila per poi tornare in piazza Oberdan da dove erano partiti.

La marcia dei vegani per i diritti degli animali a Milano

Tra i temi anche l’alimentazione: i vegani, circa 500, hanno sfilato per corso di Porta Venezia fino in piazza San Babila per poi tornare in piazza Oberdan da dove erano partiti. Ma nel frattempo, scrive l’ANSA, in corso Buenos Aires, chiuso per l’occasione, gli esercenti e i comitati di quartiere hanno dato vita oggi allo Street show Quattroruote, con grande partecipazione di pubblico e la presenza, come sempre in queste manifestazioni, di numerosi venditori di cibo, il cosiddetto street-food, tradizionalmente legato, al contrario, a piatti di carne come hamburger, panini con la porchetta e arrosticini.

