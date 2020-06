La manifestazione del Movimento 3V a Firenze

Ieri pomeriggio in città si sono radunati gli attivisti del “Movimento 3v libertà di scelta”, che si batte tra le altre cose contro “il trattamento vaccinale obbligatorio” e ha festeggiato su Facebook l’adunata rigorosamente senza mascherine.

Secondo la questura i manifestanti erano cinquemila. Repubblica Firenze racconta oggi che sul palco, tra applausi scroscianti, si sono susseguiti gli interventi, da quello di Sara Cunial — parlamentare ex Cinque Stelle, uno dei “capi” del movimento — a quello di Guido Gheri, il patron di Radio Studio 54 al centro di una inchiesta della Procura per aver veicolato messaggi xenofobi e razzisti.

Cori, slogan («verità sul covid»), abbracci. C’è anche un volantino, che riassume in modo un po’ scombinato i punti fondamentali del movimento: «La sovranità appartiene al popolo, quindi che non avvenga mai più la sospensione di parti della Costituzione e che si agisca per la sostituzione dei politici che hanno realizzato od avallato quanto accaduto». . Inevitabile, come si legge sulla pagina Facebook, un passaggio sui vaccini: «La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, l’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza». E ancora: «Sempre libertà di scelta terapeutica e mai alcun trattamento sanitario o vaccinale obbligatorio. Tutela della salute da qualunque fattore inquinante»