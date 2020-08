La manifestazione dei no-mask a Parigi

Circa trecento persone si sono radunate sabato a Parigi contro l’uso obbligatorio delle mascherine in Francia al grido di “libertà, libertà”. AFP scrive che i manifestanti si sono riuniti a Place de la Nation e hanno accusato il governo di manipolare le persone attraverso la paura e di imporre le mascherine in alcune città senza giustificazione. Questa è una delle prime mobilitazioni in Francia, mentre in Germania a Berlino domenica sono scese in piazza 18mila persone e una nuova manifestazione in programma per oggi è stata vietata.

A Parigi, i manifestanti sono stati rapidamente circondati da decine di poliziotti. “Le persone non vogliono la maschera, la indossano solo perché hanno paura di ricevere una multa”, ha detto uno dei manifestanti al microfono tra gli applausi. Sophie, una parigina sulla cinquantina, è venuta a manifestare per “la libertà di scegliere”. “Sono semplicemente una cittadina arrabbiata per le misure liberticide che non hanno alcuna giustificazione medica”, ha detto. “Perché c’è questo obbligo, quando nonostante il numero crescente di casi di contaminazione, non ci sono più molte persone in ospedale?”, ha detto ad AFP. I manifestanti hanno esposto cartelli che proclamano “Basta con le bugie e la corruzione” o “Lo stato profondo non passerà”. “C’è una bugia da qualche parte perché all’inizio ha detto che non dovevamo indossare una mascherina. Vogliamo sapere perché questa incoerenza”, ha detto Saïd, 53 anni, di Bagneux, nella periferia di Parigi. “Non ci sono prove scientifiche dell’utilità di indossare una maschera all’esterno. Il Covid-19 non è abbastanza pericoloso, uccide principalmente persone con più di 60 anni”, ha detto da parte sua. Anaïs, 26 anni, studentessa in sociologia. Tra i manifestanti c’erano diversi “gilet gialli”.

Leggi anche: Nek canta al Twiga di Forte dei Marmi e tutti stanno vicini senza mascherina