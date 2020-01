Una manifestazione pacifica dalle 10 alle 12 davanti al teatro dell’Antoniano “Per dire no a chi sparge odio e violenza, strumentalizzando Bologna e i suoi luoghi di solidarietà per raccogliere voti a meno di 1 mese dalle elezioni”, spiegano gli organizzatori di “Sulla stessa barca”, la rete per i Diritti, l’Accoglienza e l’Interazione della città Metropolitana di Bologna.

La manifestazione contro Salvini all’Antoniano di Bologna

Oggi infatti Matteo Salvini sarà all’Antoniano per la Befana della Polizia organizzata dal SAP, il sindacato che aveva come segretario Gianni Tonelli, poi eletto con la Lega alla Camera. La protesta sarà di due ore, dalle 10 alle 12 di fronte allo storico cinema teatro «luogo di solidarietà e accoglienza». Il direttore dell’Antoniano padre Giampaolo Cavalli spiega che «quello che è successo merita una riflessione profonda che faremo da mar tedì. Oggi – continua – speriamo che rimanga quello che deve essere: una festa per i bambini e per le famiglie e per questo chiediamo l’aiuto e la collaborazione di tutti». I frati sono stati colti di sorpresa dall’arrivo di Salvini e confessano di non aver saputo nulla di questo passaggio.

Nel febbraio scorso proprio l’Antoniano si era ritirato dai nuovi bandi per i centri di accoglienza (Cas) introdotti dal decreto sicurezza di Salvini in netto contrasto con la linea dell’ex ministro.

Leggi anche: Salvini alla Befana della polizia all’Antoniano