La mamma di Di Maio che gli diceva «Vai a studiare»

Un divertente siparietto è andato in onda ieri tra Corrado Formigli e Luigi Di Maio durante Piazzapulita, mentre i due discutevano sul reddito di cittadinanza e sui suoi requisti tecnici che permettono di sapere chi saranno i percettori. «Io ho trentadue anni: il reddito di cittadinanza andrà a tutte le persone che hanno problemi dal punto di vista del reddito e del lavoro oppure sono sotto la soglia di povertà relativa. Io so che è pieno di perplessità, perché è come quando arrivò il primo computer nelle case degli italiani: mia mamma mi diceva ‘Non stare sempre davanti a quel coso’ che ti fa male e mi mandava davanti alla televisione, che bene non faceva».

«Brava la mamma, bravissima, aveva capito tutto», lo interrompe Formigli. Ma qui Di Maio capisce che potrebbe finire in difficoltà molto più grosse di quelle che deve affrontare quotidianamente con il governo del paese e comprende che è meglio fare dietrofront: «Sto scherzando! Anzi, adesso mia mamma farà un comunicato di smentita perché da professoressa di Latino mi diceva ‘Vai a studiare!’, non ‘Vai davanti alla televisione’». I consigli dei genitori bisogna seguirli per tempo, sennò poi ci si pente.