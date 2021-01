La mamma dello sciamano QAnon si lamenta perché in carcere non gli danno cibo biologico

Avete presente Jacob Anthony Chansley ―detto anche “Jake Angeli” per gli amici lo sciamano QAnon? Il nostro caro Jake è stato arrestato dopo l’assalto a Capitol Hill. Lo Sciamano è stato incriminato per ingresso illegale e violento e condotta disordinata nei palazzi del Congresso.

La sorpresa è che il poro Sciamano, che magari ci si immagina come un omone rude che quando si riposa dagli assalti al Congresso sgranocchia qualcosa di tipicamente americano, ha smesso di mangiare quando è arrivato in carcere. La mamma (sì proprio la Sciamana Madre) si è lamentata del fatto che al figlio non sia stato fornito cibo biologico. Se non lo mangia il poro Jake si sente male. La richiesta di una dieta biologica è stata avanzata anche dall’avvocato di Angeli. E, come hanno annunciato le autorità, lo Sciamano potrà tornare a nutrirsi, perché è stata accolta. Cuore di mamma.