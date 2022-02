È morto il piccolo Haidar, il bambino caduto in un pozzo in Afghanistan

Il piccolo era caduto in quel pozzo nel villaggio di Shokak. I soccorritori hanno tentato di salvargli la vita, ma per lui non c’è stato nulla da fare

Ancora un pozzo profondo a inghiottire un bambino. Dopo il tragico caso del piccolo Rayan in Marocco, la storia si è ripetuta in Afghanistan dove il piccolo Haidar è caduto in un pozzo nel villaggio di Shokak, nella provincia di Zabul. Immediatamente sono scattati i soccorsi. All’inizio il piccolo rispondeva alle sollecitazioni che gli arrivano dall’esterno, mentre i volontari e le forze dell’ordine stavano tentando in tutti i modi di raggiungerlo per portarlo in salvo. Poi, però, la ferale notizia della sua morte.

Haidar, il bambino caduto in un profondo pozzo in Afghanistan

Come confermato dal quotidiano GulfNews, il piccolo di cinque anni “intrappolato per tre giorni in un remoto villaggio afgano è morto pochi istanti dopo essere stato tirato fuori vivo”. A confermare la notizia anche diverse fonti istituzionali. Il bambino era stato tirato fuori da quel pozzo, ma è deceduto mentre lo stavano trasportando verso l’elicottero per portarlo in ospedale. I tentavi di salvare la sua vita avevano coinvolto forze dell’ordine e volontari.

#Haidar is still stuck. These rescuers are still trying to save him deep in the night. Please pray for #Haidar! #SaveHaidar #حيدري_وژغورئ pic.twitter.com/CQtPBya85R — Sangar | سنګر پیکار (@paykhar) February 17, 2022

I tentativi di salvataggio

Nel filmato si vedono i soccorritori che provavano a calarsi all’interno di quel pozzo prosciugato profondo 25 metri. Il piccolo Haidar era rimasto incastrato a una profondità di 10 metri, evitando dunque l’impatto con il suolo. Il bambino, all’inizio, risponde alle domande di chi stava lavorando per portarlo in salvo. Poi, dopo la sua liberazione, il decesso.

Rescue operation continues and according to officials in its final stage to reach the trapped boy.

His health condition unclear. #SaveHaidari https://t.co/IMVaHxmzBk — ‌Bismellah Pashtonml (@bpashtonmal) February 17, 2022

I soccorritori hanno cercato una via d’accesso per arrivare al punto in cui era bloccato il piccolo Haidar. Dopo aver calato una fune con una telecamere per perlustrare il pozzo, è iniziata l’operazione di scavo per tentare di raggiungerlo in diagonale. Questa stessa tecnica venne utilizzata solo qualche settimana fa per tentare di salvare la vita al piccolo Rayan in Marocco.