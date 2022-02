Dalla gioia alla tragedia nel giro di pochi minuti. Nonostante sia stato estratto vivo dal pozzo in cui era caduto, il piccolo Rayan non ce l’ha fatta. Il bimbo di cinque anni che il 1° febbraio è precipitato in un pozzo in un villaggio marocchino, è stato tratto in salvo dai soccorritori, ma è morto poco dopo, mentre l’equipe medica giunta sul posto per dare i primi soccorsi cercava di trasportarlo in ospedale.

Il piccolo era precipitato in un pozzo nel piccolo centro di Tamrout, vicino a Chefchauen, nel nord del Paese. Ryan stava giocando nei campi vicino a casa mentre il papà lo teneva d’occhio: improvvisamente l’uomo ha visto cadere il figlio nel pozzo ormai asciutto che proprio lui, contadino, aveva coperto con legna e plastica.

Il piccolo è rimasto intrappolato a 32 metri di profondità, in uno spazio largo appena 45 centimetri. Una vera e propria lotta contro il tempo quella dei soccorritori, che gli avevano fatto arrivare ossigeno e acqua e si sono sincerati delle sue condizioni di salute con una telecamera fatta scendere in profondità: le immagini avevano mostrato che Rayan era ancora vivo e in grado di muoversi, ma già questa mattina era apparso chiaro quanto la situazione fosse difficile e quanto il piccolo non potesse resistere ancora a lungo, considerando anche il rischio ipotermia.

Volontari e soccorritori hanno scavato giorno e notte anche con le mani un percorso in orizzontale per evitare il rischio di crolli. Questa mattina era rimasta solo una roccia a separare il tunnel parallelo dal piccolo. Sei soccorritori erano entrati nel tunnel fatto di tubi d’acciaio ed erano arrivati molto vicini al bambino, tanto da riuscire ad afferrarlo. E ce l’hanno fatta, in serata. Purtroppo però, per il piccolo Rayan era già troppo tardi.