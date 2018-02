La lettera che certifica che Davide Casaleggio è uno dei capi del M5S

“Io ho un ruolo nella Casaleggio Associati perché ci lavoro: in Rousseau presto attività come volontario: non vedo dove sia il conflitto di interessi”. Oggi in conferenza stampa alla Camera Davide Casaleggio, lì per presentare le nuove funzionalità del “sistema operativo” del M5S, è stato chiarissimo nel delineare il suo ruolo di grillino, che già Luigi Di Maio aveva definito “un informatico” in una celebre intervista in tv. Ma c’è un problema. L’«informatico» che presta volontariamente attività a Rousseau, ovvero la piattaforma attraverso la quale il M5S sceglie i suoi parlamentari, fa parte della leadership del MoVimento 5 Stelle.

Lo ha scritto Pietro Dettori, uno dei principali collaboratori di Beppe Grillo e Davide Casaleggio, in una lettera all’amministrazione del gruppo EFDD per coprire alcune missioni sospette di Belotti a nome del vertice del Movimento nella vicenda portata alla luce ieri da Repubblica: “Nelle date dal 16 novembre al 20 novembre Cristina Belotti, in qualità di Responsabile della Comunicazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, ha partecipato ad incontri natura privata con la leadership che si compone di Davide Casaleggio, Beppe Grillo e il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio“. Ora, mentre sappiamo che il capo politico Luigi Di Maio è stato eletto nelle ormai famose Gigginarie in cui hanno votato 37mila persone e Beppe Grillo è il cofondatore (insieme a Gianroberto Casaleggio) del MoVimento 5 Stelle, sfugge ai più in che modo chi “presta attività come volontario” in Rousseau sia entrato a far parte della leadership del MoVimento 5 Stelle tanto da venire citato da Dettori nella rosa dei tre che compone la leadership e non come un semplice “informatico” (copyright: Luigi Di Maio) o “collaboratore volontario”. Ma questi sono misteri poco gaudiosi.