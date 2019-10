La Germania ha vietato le esportazioni di armi in Turchia in reazione all’attacco del paese alla milizia curda YPG nella Siria settentrionale, secondo quanto riferito dal settimanale tedesco Bild Am Sonntag e riportato dall’agenzia di stampa Reuters. “Vista l’offensiva militare turca nella Siria nordorientale, il governo federale non rilascerà alcun nuovo permesso per tutte le attrezzature militari che potrebbero essere utilizzate dalla Turchia in Siria”, ha detto il ministro degli Esteri Heiko Maas.

La Germania blocca l’esportazione di armi in Turchia

La Germania ha esportato armi per 243 milioni di euro (268 milioni di dollari) in Turchia nel 2018, ovvero quasi un terzo di tutte le esportazioni di armi tedesche, secondo il documento. Intanto si fa sentire anche Vladimir Putin, che chiede che tutte le forze militari straniere presenti in Siria “illegalmente”, e quindi senza il consenso del governo di Bashar al-Assad lascino il paese: “E’ qualcosa che dico apertamente ai nostri colleghi: il territorio siriano deve essere liberato dalla presenza militare straniera e l’integrità territoriale siriana deve essere ripristinata”, ha detto Putin, a pochi giorni dopo di un viaggio in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti.

E con la morte di uno dei feriti negli scambi di artiglieria tra esercito turco e milizie curde Ypg avvenuto nella giornata di ieri, è salito a 16 morti il bilancio delle vittime civili in Turchia. Il bilancio più pesante riguarda la provincia turca di Nusaybin, in provincia di Mardin, al confine con la provincia siriana di Qamishli, colpita negli scorsi due giorni dall’artiglieria, che ha fatto 9 morti e 33 feriti ieri e altri tre morti 3 lo scorso 10 ottobre (una madre e due figlie). Nusaybin e’ una citta’ del sud della Turchia al confine con la Siria, a stragrande maggioranza curda.

Leggi anche: I video del tifone Hagibis che colpisce il Giappone