I video del tifone Hagibis che colpisce il Giappone

Il tifone più potente dell’anno, Hagibis, ha iniziato la sua marcia sul versante orientale del Giappone, in direzione della prefettura di Chiba, a est della capitale Tokyo. La polizia ha detto che una persona è morta nella città di Ichihara, quando la sua auto è stata investita dal tornado. Un’altra è stata travolta da una slavina a Tomioka-shi, nella prefettura di Gunma. Ci sono tre dispersi.

Secondo le autorità le raffiche di vento, attese nel corso della giornata fino a 215 km orari, hanno già provocato danni estesi a diverse abitazioni su un territorio che era stato precedentemente colpito dal tifone Faxai a inizio settembre. L’operatore elettrico Tokyo Electric Power (Tepco)riferisce che almeno 8.800 abitazioni sono rimaste senza elettricità a est della metropoli.

The sky in Japan turned purple hours before the wrath of Super Typhoon Hagibis. A beautiful scene, indeed. But beneath it lies a big catastrophe. pic.twitter.com/7tNy9g49XX

L’Agenzia meteorologica nazionale (Jma) anticipa fino a 1.000 mm di pioggia nella regione del Tokai, e 600 mm lungo la piana del Kanto, dove è situata l’area metropolitana di Tokyo. Valori comparabili a quelli dell’ultimo tifone ‘Kanogawa’ del 1958, che provocò la morte di 1.200 persone nel Kanto e nella penisola di Izu, a causa dello straripamento del fiume Kano, nella prefettura di Shizuoka.

Il Giappone si prepara all’evacuazione di almeno 150 mila persone nelle prefetture di Shizuoka, Tokyo, Gunma, Wakayama e Mie, a rischio alluvioni e frane. Gli ordini di evacuazione riguardano soprattutto Mie, ma in quattro regioni centrali e orientali del Paese potrebbero riguardare complessivamente 1,8 milioni di persone. Hagibis si sta dirigendo verso la penisola di Izu, a sud-ovest di Tokyo, dove dovrebbe toccare terra nelle prossime ore, ad una velocità di 30 chilometri all’ora e sospinto da venti a più di 210 chilometri all’ora. Attese intense precipitazioni che potrebbero causare straripamenti di fiumi e frane.

A purple sky was caused in Japan ahead of the #Typhoon by the reflection of light from suspended water droplets in the clouds like a prism. #TyphoonHagibisJapan#Hagibis #TyphoonHagibis pic.twitter.com/C1OqVvEMrQ

