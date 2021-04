La gaffe di Toti e “la nave che sta costruendo la diga”. Ma è una fake news

Dal Modello Lombardia al Modello Liguria. Dopo i fallimenti della Lega di Attilio Fontana, che però anche insieme a Salvini ha sempre esaltato il Pirellone, ora anche Giovanni Toti ha pensato di erigere la sua regione a Modello, coniando il nuovo “modello Liguria”. E annunciandolo in maniera un po’ goffa, perché lo ha fatta dicendo in sostanza: guardate all’orizzonte quella nave, sta lavorando (anche in pandemia e con la crisi) alla diga che renderà il porta di Genova preziosa, più di quello che già è. Peccato che poi si scoprirà non essere vero. O meglio: lì all’orizzonte c’era effettivamente una nave, ma non era una di quelle per costruire la famosa diga, che invece era lì tra Natale e Capodanno, era una nave della compagnia Saipem in ordinaria manutenzione. E quest’annuncio lo fa sui social:

Qualcuno in questi giorni si sarà accorto di una nave che fino stazionava davanti al porto di Genova. Sta facendo i rilievi del fondale per la costruzione della nuova diga (progetto da 1 miliardo di euro, che ad aprile sarà sottoposto al Minis tero ndr), che permetterà alla nostra città di avere uno scalo competitivo per i traffici dei prossimi decenni. La pandemia non ci ferma, usiamo questo momento per progettare e costruire il domani. Questo è il Modello Liguria!

A qualcuno è tornato alla mente un altro vecchio annuncio sui social, che aveva lasciato i più senza parole, quello “degli anziani non indispensabili allo sforzo produttivo del paese”, e che quindi – se morenti – amen, pace all’anima loro. Una figuraccia, che però si era scrollato di dosso con un: “Ah, ma è stato il mio social media manager”. Stavolta però la colpa non l’ha data a lui, ma al presidente dell’Autorità portuale Emilio Signorini. Scrive Il Fatto quotidiano: