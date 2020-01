La frana sulla palazzina alla Salita Castel Giubileo

Uno smottamento ha interessato un palazzo di 4 piani a Castel Giubileo, a nord di Roma. Nessuno è rimasto ferito ma gli 11 occupanti dell’edificio che erano bloccati all’interno sono stati messi in salvo da vigili del fuoco e polizia. Secondo quanto riferito dai pompieri, le operazioni di soccorso sono risultate molto complesse per l’importante massa di terreno fangoso che è franato.

La collina che frana su una palazzina a Castel Giubileo

Dalle prime verifiche effettuate, sembrerebbe che a causare lo smottamento del terreno da una collina antistante la palazzina di via Castel Giubileo 159, a Roma, franata questa mattina addosso all’edificio, sarebbe stata una perdita d’acqua. Sul posto anche alcuni tecnici Acea.

La frana di una collina questa mattina a Roma ha bloccato in casa gli abitanti della palazzina in Salita di Castel Giubileo 159. I soccorsi da parte dei Vigili del fuoco sono stati difficoltosi per la presenza di fango davanti alle porte. Il terreno infatti si era raccolto in quantità davanti ad alcuni ingressi, impedendo di fatto alle persone di uscire.

