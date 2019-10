Una foto pubblicata ieri dal Gazzettino e ripresa oggi dal Corriere della Sera mostra un giovane ventenne che aveva travolto due ciclisti alla guida della sua Audi TT sorpassando un’altra auto a Vigonovo in provincia di Venezia che fa il gesto dell’«ok». I due anziani cicloamatori sono stati trasportati in ospedale e sono vivi: uno di loro — colpito soltanto di striscio — se l ’è cavata con delle escoriazioni provocate dalla caduta. L’altro, un settantenne, è ricoverato in Rianimazione a Dolo in prognosi riservata con fratture varie. È stato preso in pieno, sollevato dall’asfalto, ed è finito contro il parabrezza dell’auto sbriciolandolo in mille pezzi.

La foto con sorrisi e pollici in alto dopo aver travolto i ciclisti a Vigonovo

Il racconto dei fatti è sul Gazzettino di ieri: mentre i due ciclisti, entrambi di Noventa Padovana, venivano portati in ospedale dopo l’impatto, i tre ragazzi che erano a bordo dell’auto che li aveva appena investiti se ne stavano belli comodi appoggiati al guard-rail.

L’autista, un giovane di Cavallino-Treporti, era il più tranquillo di tutti, al punto da atteggiarsi in quella posa inopportuna, assurda, irriverente: i due pollici alzati, come Fonzie, il sorriso stampato in faccia e una tranquillità totale, inconsapevole di quello che aveva appena provocato. Così ha avuto la pensata di mettersi in posa alla fotografa che era appena giunta sul posto per immortalare quel sinistro che, per un puro caso, non ha provocato vittime.

Quando sul posto sono giunti una pattuglia della Polizia locale di Vigonovo e i carabinieri della locale stazione per rilevare l’incidente, le tre persone che si trovavano a bordo dell’autovettura investitrice erano tranquillamente sedute sul guard-rail che costeggia il corso del lato destro del Naviglio Brenta.

Ridevano tra loro come se il fatto quasi non li riguardasse. Sul posto è arrivata anche una fotografa e quando il conducente dell’auto si è accorto della sua presenza, ha guardato fisso nell’obiettivo e sghignazzando ha alzato i pollici in segno di vittoria. Gli agenti di Polizia locale e i carabinieri non si sono accorti di nulla,ma la scena è rimasta indelebilmente impressa negli scatti.

L’uomo se la caverà con il pagamento di una pesante sanzione amministrativa, che i vigili non hanno ancora quantificato, e la decurtazione di diversi punti dalla patente di guida.

