La follia di Zverev ad Acapulco: prende a “racchettate” la sedia dell’arbitro (e viene squalificato) | VIDEO

Dieci secondi di pura follia al termine di un match, un doppio, perso al tie-break. Protagonista il tennista tedesco Alexander Zverev a cui sono saltati i nervi dopo l’ultimo punto della partita giocata in coppia con il brasiliano Marcelo Melo contro il britannico Glasspool e il finlandese Heliovaara sul cemento del torneo messicano ATP di Acapulco.

❗️ @AlexZverev SQUALIFICATO dal torneo di Acapulco per condotta antisportiva. Ecco cos’è successo al termine del match di doppio Melo/Zverev vs Glasspool/Heliovaara 👇#tennis | #AMT2022 pic.twitter.com/IsI3aee0s5 — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) February 23, 2022

Zverev colpisce con la racchetta la sedia dell’arbitro, arriva la squalifica

Mentre il tennista tedesco fa esplodere la sua rabbia contro il direttore di gara, gli grida: “Guarda la pallina dove è rimbalzata! 8-6 nel tie-break! È la fottu*a linea vicino a te! Testa di caz*o!”. Poi quella doppia racchettata con violenza. La prima colpisce la parte destra della sedia su cui è seduto l’arbitro, la seconda sfiora i piedi dell’uomo. Poi l’ultimo colpo. Inevitabile, dunque, la squalifica per condotta anti-sportiva. Una decisione che comporta la sua esclusione dal torneo singolare sul cemento messicano.

Lo stesso Alexander Zverev, ha poi provato a chiedere scusa pubblicando un messaggio sui suoi canali social.

Le scuse di Alex Zverev… pic.twitter.com/Tw7v2BNCCA — Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) February 23, 2022

“È difficile spiegare a parole quanto io sia pentito del mio comportamento durante e dopo il mio match di doppio. Mi sono scusato privatamente con il giudice di sedia perché la mia reazione nei suoi confronti è stata sbagliata ed inaccettabile e sono solo deluso da me stesso. Semplicemente non doveva accadere e non ci sono scuse. Chiedo scusa anche ai miei tifosi, al torneo e allo sport che amo. Come sapete, do tutto me stesso in campo. Ieri ho dato un po’ troppo. Mi prenderò i prossimi giorni per riflettere sulle mie azioni e su come assicurarmi che non succeda di nuovo. Sono dispiaciuto per avervi deluso”.

(foto e video: da Tennis TV)