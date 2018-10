La festa del M5S sul barcone sul Tevere (con danza del ventre)

Il Corriere della Sera oggi racconta la festa organizzata nei giorni scorsi dal MoVimento 5 Stelle sul barcone sul Tevere che già era stato scelto come location per il compleanno di Luigi Di Maio:

Mercoledì 3 ottobre, nella legge di bilancio, entrano tutte le promesse del M5S? E daje, tutti i big grillini si trasferiscono sul barcone by night che fa tanto La grande bellezza di Paolo Sorrentino, supportati dalla gioiosa rivendicazione del vicepremier e ministro: «Io canto vittoria stasera e festeggio, perché siamo ancora una volta un governo che mantiene le promesse». E qui potrebbe tornare alla mente un altro proverbio del tanto corteggiato popolo, «passata la festa, gabbato lo santo».

Dietro i palloncini, i fiumi di spumante e gli echi della live music dal battello ancorato sul Tevere, per adesso ci sono soprattutto annunci. Il che consiglierebbe ai festosi governanti gialloverdi di trovare, tra una celebrazione e l’altra,qualche ora per leggere, studiare e magari mandare a memoria le rime del sommo poeta di Recanati.«Passata è la tempesta:/ Odo augelli far festa, e la gallina,/ Tornata in sulavia,/Che ripete il suo verso…».