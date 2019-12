La famiglia Borsellino contro Fratelli d’Italia per l’uso dell’immagine del giudice

La famiglia di Paolo Borsellino si arrabbia per un manifesto di Fratelli d’Italia che pubblicizzava un incontro che si è tenuto ieri sera al Comune di Podenzano, nel piacentino. Tra gli interventi previsti quello di tre parlamentari del partito di Giorgia Meloni, Tommaso Foti, Wanda Ferro e Andrea Del Mastro. “Con riferimento ai manifesti elettorali del movimento politico ‘Fratelli d’Italia’ che indebitamente recano l’effige di nostro padre e la dicitura ‘Borsellino vive’, oltre a dissociarci decisamente da questa improvvida iniziativa diffidiamo pubblicamente i responsabili del partito politico dall’utilizzare in qualsiasi forma e modo l’immagine e il nome di Paolo Borsellino”, dicono i figli del giudice ucciso nella strage di via D’Amelio, Manfredi, Lucia e Fiammetta Borsellino in una dichiarazione ripresa dall’AdnKronos.

Borsellino ricorre piuttosto spesso nell’iconografia di Fratelli d’Italia: nell’anniversario della sua nascita, l’anno scorso, la Meloni disse: “Il giudice Borsellino è un simbolo per tutti i patrioti che amano l’Italia e vogliono estirpare dalla nostra Nazione il cancro della mafia”. ” Il mio augurio è che quello di oggi possa essere un ulteriore passo in avanti per arrivare, dopo tanti anni, ad accertare la verità. Troppe ombre, troppi non detti e troppe cose poco chiare caratterizzano questa vicenda: il popolo italiano ha il diritto di sapere cosa sia successo veramente. Il sacrificio dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e di tutti gli eroi caduti nella guerra alla mafia non può e non deve essere vano”.

