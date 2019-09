La donna sorda che dice a Salvini: «Io non ti credo più»

Matteo Pucciarelli su Repubblica oggi racconta di un interessante confronto che ha avuto Matteo Salvini ieri a Milano con una donna sorda a cui aveva promesso, nella Giornata Mondiale dei Sordi, un decreto legge che poi ha dimenticato:

Abituato alle folle adoranti, per Matteo Salvini la piazza Duomo nella sua Milano di ieri pomeriggio è stata un po’ diversa dal solito, con un atto d’accusa in piena regola, in lingua dei segni, ad opera di una donna sorda ma non per questo meno veemente: «L’anno scorso alla nostra giornata mondiale dei sordi c’eravamo tutti, eravamo il popolo no?, e lei ci aveva parlato di un decreto legge entro un anno e più di un anno è passato: io non le credo più, ho perso totalmente la fiducia, sono stanca, o ci fa vedere le carte firmate oppure basta…».

Di risposta l’ex vicepremier se n’è uscito chiamando in causa i propri figli: «Per farle capire come sono fatto io: potevo restare a casa con loro e invece sono venuto qui anche sapendo di non avercela fatta». Il punto è che appena esce dalla comfort zone di comizi di piazza blindatissimi e delle iniziative di partito, il leader della Lega si ritrova a tu per tu con lo scontento di chi non ha visto realizzate le promesse di governo.