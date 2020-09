La donna di Savona che viola la quarantena per il Coronavirus e esce di casa

Una trentenne di Savona è stata denunciata per essere uscita di casa nononstante le fosse stato imposto l’isolamento domiciliare obbligatorio. I vicini di casa hanno avvertito la polizia che ha controllato trovandola fuori dall’abitazione. Spiega La Stampa Savona:

L’Asl 2 le aveva imposto di rispettare il periodo di isolamento domiciliare obbligatorio come prevedono le normative “anticovid 19”, ma lei ha continuato a uscire di casa non curante del divieto. Per questo, nella serata di lunedì i poliziotti della squadra volante della questura hanno denunciato una trentenne abitante a Savona. La donna dovrà rispondere del reato di violazione delle norme per contrastare la diffusione del Coronavirus. Secondo quanto trapelato, il controllo della polizia non sarebbe stato casuale, ma frutto della segnalazione di una conoscente della trentenne che, avendola vista uscire di casa, ha allertato le forze dell’ordine. I poliziotti hanno quindi voluto verificare di persona il rispetto del provvedimento imposto dall’As1 2 finendo per sorprendere la donna fuori dalla sua abitazione. Si sono appostati davanti al palazzo dove abita e quando lei è tornata l’hanno bloccata. Ne sono seguiti gli accertamenti del caso e dalla consultazione dell’elenco delle persone in quarantena segnalate dall’Asl è emerso senza ombra di dubbio il suo nome. Da qui l’inevitabile denuncia alla Procura.