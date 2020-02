La cronaca dal bordoring della rissa al Tg2

Al Tg2 c’è un certo nervosismo per i fallimentari risultati dell’Auditel ma almeno è rimasta la passione per il giornalismo: tutti non vedono l’ora di raccontare la rissa sfiorata all’assemblea di redazione di qualche giorno fa. Il Fatto Quotidiano oggi mette insieme le testimonianze dei sopravvissuti (<———- ironia):

Sulla vicenda intervengono anche i due giornalisti coinvolti nello scontro. “Per litigare bisogna essere in due. La presenza di Di Trapani era di per sé un fatto inusuale.In più il segretario Usigrai continuava a parlottare mentre altri colleghi stavano parlando. Io gli ho fatto notare come il suo fosse un comportamento irrispettoso, lui mi ha risposto e il diverbio è trasceso. Di questo mi dispiace, ma ho solo replicato a una provocazione”, dice Mario Scelba, caporedattore del Tg2. Più o meno lo stesso sostiene Roberto Taglialegna, il cui diverbio con Di Trapani ha riguardato vecchie questioni riguardanti Radio Rai. “Mi sono sentito offeso dalle sue provocazioni. Ma siccome abbiamo iniziato a discutere di cose che non riguardavano il Tg2, gli ho semplicemente detto che, se dovevamo chiarirci, era meglio farlo fuori da quella stanza, solo io e lui”, sottolinea Taglialegna. Che non nega di essersi avvicinato con fare minaccioso al segretario d e ll ’Usigrai. Una vera e propria aggressione, secondo molti testimoni.

Nel frattempo, se finora il Tg2 sembrava non dovesse rientrare nella partita delle nomine, ora non è più così: il Pd vuole che pure il Tg diretto da Sangiuliano rientri nel “cambio di passo”c h i esto all’ad Fabrizio Salini, che ieri ha espresso “profonda disapprovazione” per l’episodio, riservandosi di accertare i fatti. Perdincibacco e perbaccolina, gliele ha cantate!!1!undici.

