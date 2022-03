La Corte internazionale di giustizia dell’Aja ordina alla Russia di ritirarsi dall’Ucraina

In attesa della valutazione sui “crimini di guerra” commessi da Vladimir Putin in queste tre settimane di guerra, la Corte internazionale di Giustizia dell’Aja ha ordinato al Cremlino di ritirare tutte le sue truppe militari dall’Ucraina. Probabilmente, visto il clima di tensione tra la Russia e il resto del mondo, questa decisione del tribunale internazionale non scalfirà in alcun modo il presidente russo. Ad annunciare l’esito del giudizio è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Ukraine gained a complete victory in its case against Russia at the International Court of Justice. The ICJ ordered to immediately stop the invasion. The order is binding under international law. Russia must comply immediately. Ignoring the order will isolate Russia even further

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022