La (brutta) caduta al SuperG di Cortina di Sofia Goggia, che rischia un serio infortunio al ginocchio | VIDEO

La speranza è che non sia nulla di grave, anche se le immagini non lasciano presagire il meglio: Sofia Goggia è stata protagonista di una brutta caduta nella discesa di oggi del superG di Cortina, e si teme per un suo infortunio al ginocchio sinistro. La Fisi ha fatto sapere in una nota: “Sofia Goggia ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro che sarà valutata nelle prossime ore a Milano”. Verrà sottoposta a una risonanza magnetica. È comunque riuscita ad arrivare al traguardo dopo essersi rialzata, tra l’incitamento e gli applausi dei sostenitori, ma con fatica e visibilmente dolorante. Goggia è poi uscita zoppicando dal parterre, appoggiata a due collaboratori dello staff italiano.

⛷#FISAlpine | #Cortina Caduta spaventosa di Sofia #Goggia 🇮🇹! 😲 Come ieri, tanti brividi durante la sua prova, ma stavolta non sono per la vittoria. Rialzandosi subito dopo e scendendo giù al traguardo non dovrebbero esserci gravi complicazioni. 🤞🏻pic.twitter.com/VSbdieB85u — Vita Sportiva (@vitasportivait) January 23, 2022

La (brutta) caduta al SuperG di Cortina di Sofia Goggia, che rischia un serio infortunio al ginocchio

Dopo un errore in una curva che l’ha costretta a sterzare bruscamente, l’azzurra è caduta divaricando moltissimo gli sci e facendo fare al ginocchio una torsione innaturale. L’anno scorso si era infortunata alla vigilia dei Mondiali di Cortina, in quella occasione si era trattato di una frattura composta del piatto tibiale del ginocchio destro. Quest’anno si teme per le Olimpiadi invernali di Pechino che inizieranno tra pochi giorni, il prossimo 4 febbraio, dove Sofia Goggia sarà anche portabandiera dell’Italia.