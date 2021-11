La battuta di pessimo gusto di Alex Belli sulla disabilità di Manuel Bortuzzo | VIDEO

“Sarà l’ultimo a cadere, perché lui non può cadere”. Il tutto accompagnato da risate e risatine a sottolineare una battuta fuori luogo di pessimo gusto. Il teatro è quello del Grande Fratelli Vip e il protagonista di questa “uscita” è Alex Belli che, riferendosi a Manuel Bortuzzo ha “ironizzato” sulla sua disabilità.

Direi che i vostri protetti la stanno facendo un po’ troppo fuori dal vaso. SCHIFO #GFVIP pic.twitter.com/yd0hPPowC3 — Bea 🦥 (@ecirtaeb_) November 3, 2021

Alex Belli e la battuta di pessimo gusto sulla disabilità di Manuel Bortuzzo

“Uno a uno cadono – dice Alex Belli parlando con Soleil Sorge imitando anche i rumori delle cadute -. Ultimo rimane Manu perché lui non può cadere”. E giù di risate. Il “Manu” pronunciato dall’attore – noto per il suo ruolo in CentoVetrine – è Manuel Bortuzzo, l’ex nuotatore – oggi concorrente all’interno della casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip – rimasto disabile dopo una sparatoria in piazza Eschilo, nel quartiere Axa di Roma. E proprio la sua condizione di salute, il giovane è costretto a muoversi a bordo di una sedia a rotelle, è diventata occasione di dileggio da parte di Belli.

Il tutto davanti alle telecamere che riprendono ogni singolo istante della vita all’interno della Casa del Grande Fratello. Insomma, una dichiarazione pubblica immortalata e trasmessa in televisione. E ora lo staff di Manuel Bortuzzo ha deciso di rivolgersi direttamente ai vertici del reality show di Mediaset, chiedendo di prendere provvedimenti contro Alex Belli.

“Qua si sta andando davvero oltre. Siamo profondamente delusi e prendiamo le distanze da tutto ciò che sta accadendo nelle ultime ore. Ci auguriamo che il GF prenda seri provvedimenti nei confronti di questi concorrenti”. Nel mirino, dunque, non c’è solamente Alex Belli, ma anche le altre due persone che hanno accompagnato con le risate la battuta fuori luogo e di pessimo gusto fatta dall’attore.

(foto: da Grande Fratello Vip)