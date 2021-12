Il discorso di Koulibaly ai migranti: “Combatto io il razzismo per voi” | VIDEO

Un discorso sul razzismo per spiegare a tutte le vittime di questa xenofobia che non sono sole e che ci sono persone che hanno un ruolo pubblico che sono pronte a scendere in campo per difendere i diritti di tutti. Kalidou Koulibaly, ancora una volta, si è reso protagonista di un altro gesto in linea con il suo pensiero e con il suo modus operandi. Perché il miglior attacco è la difesa e, come insegnano diversi allenatori, la scorza dura di una squadra è l’elemento imprescindibile per vincere una partita.

Koulibaly ai migranti: “Combatto io il razzismo per voi”

Il difensore del Napoli ha incontrato, in occasione della Giornata internazionale dei diritti ai migranti, si è recato nel campetto dell’Arci Mediterraneo dove – da tempo – si allena una squadra composta da migranti. E a loro ha rivolto questo pensiero e queste parole:

“Non amo parlare tanto davanti alle persone, io sono più un tipo che ama i fatti. Beh, non avete la forza di parlare, quello è il problema. Non avete la forza di essere ascoltati come me, non avete la forza che io ho. Ho ‘litigato’ con queste discriminazioni. Io parlo per voi perché se voi non potete parlare io ho il dovere di farlo e me ho il diritto, fate parte della società come come faccio parte io.Quando succede qualcosa ti dicono ‘vabbè non piangere, c’è di peggio’. Si è vero, c’è di peggio, per me c’è di peggio.Ma per questi ragazzi non credo ci sia di peggio, hanno avuto un percorso più difficile del mio. È un percorso che nessuno può immaginare, se tu non ascolti le loro storie non ci credi”.

Parole riecheggiate davanti a quei calciatori fuggiti dalle carestie e dalle guerre nei loro Paesi per cercare un futuro migliore in Europa. E loro, quasi sorpresi da questo incontro fuori programma, lo hanno ascoltato. Perché quelle frasi e quei pensieri sono usciti dalla bocca di una persona abituata a lottare e difendere. Non solo nel rettangolo verde di gioco.

(foto e video: da pagina Facebook di Fanpage)