La star della NBA Kobe Bryant è morto in un incidente di elicottero a Calabasas in California, nella contea di Los Angeles. Lo riporta il sito TMZ. Secondo quanto scrive TMZ Bryant era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone, oltre al pilota. Tutti i passeggeri sarebbero morti. Il velivolo ha preso fuoco una volta precipitato e inutili sono stati i soccorsi. La moglie Vanessa Laine non sarebbe tra le vittime.

Kobe Bryant morto in un incidente con l’elicottero in California

Secondo TMZ Bryant aveva l’abitudine di usare l’elicottero da anni, già da quando era nei Los Angeles Lakers. Il modello di elicottero sarebbe un Sikorsky S-76 e lo usava per trasferirsi dalla sua villa di Newport Beach fino allo Staples Center di Los Angeles. A quanto riporta il sito statunitense Bryant stava viaggiando con almeno altre 3 persone sul suo elicottero privato quando si è verificato un incendio a bordo. Nessun passeggero si sarebbe salvato. Sul velivolo non sembra fosse presente la moglie Vanessa. Bryant fin dai tempi dei Lakers era solito spostarsi in elicottero. C’è chi scrive che i morti nello schianto sono cinque. L’ufficio dello sceriffo conferma che ci sono stati cinque morti in un incidente con un elicottero a Calabasas. Alcuni scatti pubblicati da TMZ mostrano una lunga colonna di fumo in una zona collinosa della contea di Los Angeles.

Il gruppo era diretto verso la Mamba Academy di Thousand Oaks per un allenamento do basket. In questo video si vede la colonna di fumo generata dall’incidente:

🇺🇸 Kobe Bryant has died in a helicoper crash in Calabasas Sunday morning, TMZ Sports has confirmed. pic.twitter.com/Ggz1VPJ0Ut — air plus news (english) (@airplusnews_EN) January 26, 2020

AirPlusNews precisa che l’elicottero era un Sikorsky S-76B registrato come N72EX, di proprietà della Island Express Holding Corp.

l’incidente di Kobe Bryant a Calabasas

Kobe Bryant è attualmente il quarto più grande marcatore di sempre della NBA con 33.643 punti e con una media di 25 punti a partita. Ha giocato la sua ultima partita in NBA il 13 aprile 2016 segnando 60 punti con i Los Angeles Lakers contro gli Utah Jazz. Dopo il suo ritiro, i Lakers avevano ritirato entrambe le maglie usate da Kobe Bryant, la 8 e la 24, un onore mai riservato ad altri giocatori della franchigia californiana. Poche ore prima della tragedia, Bryant si era congratulato con LeBron James che a Philadelphia lo aveva superato nella classifica dei migliori realizzatori di tutti i tempi della storia Lakers issandosi al terzo posto assoluto della Nba.

Dal matrimonio con Vanessa Laine ha avuto quattro figlie: Natalia Diamante, nata il 19 gennaio 2003, Gianna Maria-Onore, nata il primo maggio 2006, Bianka Bella, nata il 5 dicembre 2016, e Capri Kobe, nata il 20 giugno 2019. Nel 2014 è stato il decimo sportivo più pagato al mondo con un guadagno di 49,5 milioni di dollari secondo Forbes. Gianna Maria detta Gigi sarebbe morta nell’incidente. Era un astro nascente del basket femminile. Ultimamente era stata ripresa in atteggiamento affettuoso col padre tra il pubblico di una partita dell’Nba.

“A parte la sua grandezza come giocatore posso dire che era molto legato e riconoscente all’Italia dove aveva appreso l’impostazione del basket e imparato i fondamentali”, ha detto Dan Peterson. Kobe Bryant conosceva l’italiano perché aveva vissuto qui dai 6 ai 13 anni quando il padre giocava in Italia.

EDIT ORE 22,40: Ora c’è la conferma ufficiale: Kobe Bryant è morto, è tra le vittime dell’incidente di elicottero avvenuto nella mattinata di Los Angeles. Lo affermano le autorità cittadine.

