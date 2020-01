È stato freddato con quattro colpi di pistola, di cui uno decisivo alla testa, Kasa Gentian, 43 anni, ucciso ieri notte alle 23 in via Gabrio Casati 103, in zona Fidene, nella Capitale. L’uomo, che era in semilibertà, dopo aver lasciato la casa nella quale abitava con sua moglie stava rientrando nel carcere di Rebibbia quando è stato raggiunto dai colpi esplosi da una pistola calibro 7.65. Sul caso indagano i poliziotti della Squadra Mobile.

Kasa Gentian: il cittadino albanese ucciso in un regolamento di conti a Fidene

Il cvorpo era sul marciapiede e a trovarlo è stata sua moglie. I due si erano salutati poco prima. La donna, che era abituata a ricevere una telefonata dal marito prima che questo rientrasse in cella, non sentendolo ha provato a chiamarlo ripetutamente al cellulare. Il 43enne però non ha mai risposto. La donna è poi scesa in strada trovandolo cadavere. A quel punto ha chiamato i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sull’omicidio sono in corso indagini dei poliziotti della Squadra mobile di Roma. Tra le ipotesi c’è quella del regolamento dei conti, visto che Kasa Gentian aveva precedenti per droga, furto e ricettazione.

Il killer ha esploso quattro colpi di pistola calibro 7.65, di cui uno alla testa. “Faceva l’operaio, aveva commesso alcuni reati, ma stava cercando di rifarsi una vita”, ha detto la moglie agli investigatori. L’uomo, secondo quanto si apprende, dopo essere stato arrestato nel 2014 aveva ottenuto la semilibertà e lavorava come operaio per una società. Le indagini dei poliziotti della Squadra, coordinate dal pm di Roma Antonella Nespola, sono ad ampio raggio anche se l’ipotesi principale, visti i precedenti del 43enne, è che l’uomo sia stato ucciso per un regolamento di conti su questioni di droga.

