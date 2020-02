Jole Santelli: la presidente della Calabria nomina la cugina nel suo staff

Dopo la nettissima vittoria alle elezioni regionali in Calabria la neogovernatrice Jole Santelli ha cominciato a scegliere i nomi che la accompagneranno nella difficile sfida amministrativa. Due li ha presentati in conferenza stampa: Sergio Di Caprio, il capitano Ultimo, e l’astrofisica Sandra Savaglio. Una nomina invece non è stata pubblicizzata, ma ne parla oggi Il Fatto Quotidiano. È quella della cugina:

Giovedì, infatti, la governatrice della Calabria, Jole Santelli, ha firmato il decreto con il quale ha designato la cugina, Pia Santelli, nel suo staff. Ingegnere e già dipendente regionale(in servizio pressoil Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio della Cittadella), Pia Santelli lavorerà nella struttura della cugina “fino alla cessazione della carica della presidente della Giunta regionale”. Appena la governatrice terminerà il mandato, la nomina della parente “dovrà ritenersi cessata”.