E’ stato arrestato John Earnest, 19 enne residente a San Diego, ritenuto responsabile dell’attentato alla sinagoga di San Diego in California dove una persona è morta e tre sono rimaste ferite. Lo sceriffo della contea di San Diego, William Gore, ha spiegato che investigatori dell’FBI e detective della omicidi hanno ascoltato il ragazzo, che non ha precedenti penali, ha detto Gore in una conferenza stampa, aggiungendo che gli investigatori stanno prendendo in considerazione il crimine di odio e le violazioni dei diritti civili.

John Earnest: il killer della sparatoria alla sinagoga di San Diego

La polizia sta anche verificando se il giovane abbia avuto qualche collegamento con un incendio doloso recente che si è verificato in una moschea nella zona di San Diego. “In questo momento sembra un crimine di odio”, ha detto il presidente americano Donald Trump. “Le mie più sentite condoglianze vanno alle famiglie colpite”, ha aggiunto.

Teatro della sparatoria la cittadina di Poway, una ventina di chilometri proprio da San Diego, dove si trova il centro ebraico della Congregation Chabad. Lì si trovavano almeno cento persone riunite di sabato mattina per le celebrazioni della Pasqua ebraica. Poteva essere una strage. Il ragazzo ha aperto il fuoco con un fucile semiautomatico ed è stato fermato dagli agenti dopo un breve scontro a fuoco mentre tentava la fuga.

Ispirato da Brendon Tarrant

Il diciannovenne di San Diego che ha aperto il fuoco contro i fedeli di una sinagoga di Poway, in California, sarebbe un suprematista bianco che avrebbe scritto alcune lettere in cui denuncia il suo odio verso gli ebrei e altre persone. Lo scrive Rita Katz, la responsabile del sito specializzato Site che monitora il web e i social media. Il ragazzo avrebbe scritto di essersi ispirato a Brenton Tarrant, l’uomo che ha fatto una strage in una moschea e in un centro islamico di Cristchurch, in Nuova Zelanda.

Sempre secondo Katz, il diciannovenne avrebbe postato una lettera in cui invita altri bianchi suprematisti a condurre attacchi. Lettera in cui spiegherebbe di aver impiegato quattro settimane per pianificare il suo attacco e svela di aver appiccato con la benzina un incendio a una moschea nella località di Escondito la settimana dopo l’attentato in Nuova Zelanda. Il ragazzo avrebbe anche scritto una lista di persone a cui si ispirerebbe, tra cui figura anche Adolf Hitler.

