Jo Squillo con il Niqab al GFVIP. E Signorini scatta: “Toglilo che mi fa impressione” | VIDEO

Voleva denunciare la condizione delle donne afghane, indossando il Niqab in prima serata davanti ai milioni di telespettatori che seguono il Grande Fratello. Ma il gesto di Jo Squillo ha provocato reazioni opposte, partendo proprio dalle parole di Alfonso Signorini, conduttore del reality di casa Mediaset.

jo squillo voleva battersi per una giusta causa ma sia lei e il conduttore non hanno fatto che alimentare questo pregiudizio bigotto secondo il quale il niqab negherebbe la libertà della donnapic.twitter.com/oSWccCYK7G — 𝗅 𝖾 𝗇 𝖽 𝗈 𝗋 𝗆 𝗂 𝗇 (@cmqgloria) September 20, 2021

Jo Squillo con il Niqab al GFVIP, l’intervento di Signorini e le polemiche

“Ma come fanno a vivere così?”, si è domandata Jo Squillo rispondendo alla prima sollecitazione del conduttore. Il tutto mentre Signorini ripete, a più riprese, “puoi anche toglierlo”, “mi fai impressione”. Insomma, quello che secondo la cantante voleva essere un gesto per esprimere vicinanza – a modo suo – alle donne afghane – si è ben presto trasformato in una macchietta da reality. Non tanto – o non solo – per sue responsabilità (anche se molti telespettatori hanno contestato questo gesto), ma per lo svilimento prodotto da quella scenetta andata in onda all’inizio della serata in prime time su Canale 5.

jo squillo con il niqab è soltanto fuori luogo, non è una regina, non è un’icona, è solo irrispettosa e non è altro che un gesto autocelebrativo, volto a esaltare la sua persona e di certo non a sostenere una causa #gfvip pic.twitter.com/Qf4Qd43FNC — xoxo_socialgossip (@XSocialgossip) September 20, 2021

Il gesto di Jo squillo ci poteva anche stare, se solo Alfonso non fosse intervenuto dicendo “toglilo però, mi fai impressione” e se lei stessa non si fosse spogliata dopo 0.2 secondi facendo capire che è stata una cosa fatta per esibizionismo e non per altro. #gfvip pic.twitter.com/uaoKNpRREU — v (@stelladibroadw1) September 20, 2021

alfonso: “mi fa abbastanza impressione vederti così”

jo squillo: “come fanno ad indossarlo sempre”

questa è la dimostrazione che a volte stare in silenzio e non fare nulla è meglio. #gfvip — fran🌊 (@alisporchee) September 20, 2021

Alcuni hanno anche apprezzato il gesto di Jo Squillo e criticato solamente l’intervento di Signorini. Sta di fatto che quel che era nato sotto le migliori intenzioni si è trasformato in un siparietto di dubbio gusto, conclusosi qualche istante dopo con la rimozione del Niqab e il proseguimento del reality in prima serata. Anche perché negli ultimi giorni, proprio al GFVIP, si sono viste scene che hanno poco a che vedere con il rispetto della donna.

(foto: da GFVIP)