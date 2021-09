Per la fidanzata di Goria non è lui a importunare Ainett Stephens ma lei che lo provoca | VIDEO

Di “reality” c’è ben poco, anche se il format fa parte di quel macro-genere che ha rivoluzionato il mondo della televisione fin dagli albori del nuovo Millennio. Ma quel che viene mostrato, 24 ore su 24, in diretta (accessibile a tutti, grandi e piccini) sul piccolo schermo sta assumendo contorni del tutto diseducativi. Da messaggi allusivi in favore di telecamera, a “palpatine” annunciate e denunciate, fino a messaggi allucinanti che arrivano dai “parenti a casa” attraverso i social. Ed è così che il caso Amedeo Goria va a inserirsi nell’ennesima pagina negativa di un romanzo censurabile chiamato Grande Fratello Vip. E tutto parte dal comportamento – poco consono al luogo e alla convivenza sotto uno stesso tetto – dell’ex giornalista sportivo Rai. Con immagini di questo tipo.

Amedeo Goria al GF Vip e la fidanzata che accusa le donne per le sue “avances”

Ma Goria che si leva le mutande mentre si trova a letto, in compagnia di altre tre donne in quella stessa stanza (di cui una proprio sotto le stesse lenzuola, è l’evento meno problematico di questo pessimo messaggio televisivo. Nei giorni scorsi, infatti, sia Ainett Stephens che altre concorrenti hanno palesato il proprio disagio per le morbose attenzioni dell’ex giornalista Rai. E si è arrivati anche a un confronto tra i due “sorteggiati” per condividere lo stesso materasso e le stesse lenzuola.

“Si vede che sei una brava persona, questo gioco tra di noi è nato così e va bene…io ci sto al gioco e va bene…L’unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti, siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme…meglio evitare. Ieri per poco non mi baci quando siamo entrati in camera. Quindi diamoci un calmata!”.

è possibile quantificare lo schifo che sta facendo Amedeo Goria? #GFvip pic.twitter.com/q7CqZuXgCH — Federico (@fedevite) September 17, 2021

A fare da corredo a questo pessimo spettacolo televisivo – chissà se il Moige, prontissimo a far censurare il “Porca Put*ena” di Lino Banfi in uno spot televisivo, avrà attenzionato anche quel che accade nella Casa di Cinecittà davanti agli occhi di grandi e piccini collegati alla televisione – c’è l’assurdo messaggio social pubblicato da Vera Miales, fidanzata proprio di Amedeo Goria. Invece di concentrarsi sull’atteggiamento del suo compagno (a cui dedica un rimprovero solamente per come la sta facendo apparire agli occhi degli italiani), la 36enne si scaglia contro la donna che si è lamentata di quelle attenzioni morbose.

Mai in difesa delle donne?

“Cara Zainett (storpiando il nome di Ainett Stephens, ndr), adesso basta! Basta provocare perché Amedeo è pur sempre un uomo e a forza di sbattergli c*lo e tet*e in faccia, arbitrariamente o meno, lui fa fatica a trattenersi”. Ma questo pensiero generalizzato da una donna contro le donne, si sposta anche su Francesca Cipriani, altra partecipante al Grande Fratelli Vip. Insomma, la colpa delle morbose attenzioni di Amedeo Goria non sono del giornalista, ma delle donne che lo starebbero provocando. Una colpevolizzazione che sembra cavalcare al meglio quel pensiero sbagliato (poi corretto, in due tempi differenti) espresso da Barbara Palombelli a Forum. Potrebbe essere tutto un copione, figlio di un plot scritto e concordato da chi realizza questo (e non solo) reality show. Il problema è il messaggio che parla: l’uomo non ha colpe, è la donna che provoca.

Il caso Dayane Mello

Poi ci troviamo di fronte ad altri casi televisivi, come quello denunciata dalla modella brasiliana Dayane Mello che sta partecipando a “La Fazenda”, l’omologo de “La Fattoria” già andato in onda in Italia. La donna ha fatto sapere (pubblicando anche alcuni estratti) di aver subito ripetute molestie durante il reality (tuttora in corso).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello 🍷 (@dayanemelloreal)

“Ci teniamo a sottolineare (scrive lo staff social che gestisce il canale Instagram di Dayane Mello, ndr) quanto sia deplorevole vedere una donna in uno stato di vulnerabilità, sottoposta ad atti libidinosi, anche dopo aver detto innumerevoli ‘no’. Oltre a questo episodio, è degno di nota il fatto che negli ultimi giorni abbiamo assistito a diversi segnali di abuso. Parla dell’aspetto fisico e delle insicurezze di Dayane, poi le dimostra affetto e la loda, lasciandola confusa su quale suo aspetto sia reale e cosa faccia parte del suo personaggio. La sua psiche è completamente scossa e la sua integrità fisica è a rischio. Ora stiamo aspettando la replica del canale Record in merito alle nostre richieste, confidiamo e crediamo che prenderà posizione per evitare ogni tipo di imbarazzo o danno ai concorrenti”. Perché bisogna capire che la colpevolizzazione della donna porta a questo atteggiamento da parte degli uomini che trovano sempre “alibi” per perpetrare violenze (fisiche e psicologiche).