Cos’è l’alopecia, la malattia autoimmune di cui soffre Jada Pinkett Smith

La reazione del marito Will Smith durante la serata degli Oscar ha rappresentato il classico colpo di scena di cui, inevitabilmente, tutti stanno parlando in queste ore. Quel pugno – o schiaffone – dato al comico Chris Rock dopo una battuta sulla moglie, sta facendo molto discutere. Tutto nasce dal fatto che Jada Pinkett Smith, sposata con il neo-premio Oscar, soffra da anni di alopecia. E, di fatto, quella battuta era riferito proprio ai capelli delle donna.

The full uncensored moment from Japanese TV. WILL SMITH hits Chris Rock on the Oscars stage for making a joke about his wife, minutes before winning Best Actor. #Oscars pic.twitter.com/KonRha0fc9

