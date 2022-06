Il deputato di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone vs la presidente Vittoria Casa, l’ex M5S passata al nuovo gruppo di Luigi Di Maio “Insieme per il futuro”. La scena è avvenuta durante la Commissione Istruzione riunita per lo “Ius scholae”: il deputato perde letteralmente la pazienza e si alza in piedi urlando.

“È stata imposta la votazione a parere favorevole senza consentire le dichiarazioni di voto, senza accertare le osservazioni proposte dal centrodestra e senza terminare la votazione con i contrari e gli astenuti”, si legge in una nota congiunta dei deputati Valentina Aprea, Daniele Belotti e lo stesso Mollicone. “Sta forzando i lavori della Commissione” ha detto a gran voce capogruppo di Fratelli d’Italia nel video filmato da una persona presente alla seduta della Commissione Istruzione. I deputati scriveranno al Presidente Fico per richiedere la votazione già domani. I componenti di centrosinistra della Commissione hanno invece dichiarato che “la seduta odierna si è svolta nel pieno rispetto del regolamento parlamentare. Le dichiarazioni degli onorevoli Belotti, Mollicone e Aprea riguardo al mancato rispetto delle norme sono del tutto pretestuose e fuori luogo. Ad aver ostacolato la regolarità dei lavori sono stati, invece, i comportamenti non consoni e fuori le righe dell’onorevole Mollicone, più volte richiamato all’uso di toni civili dalla presidente Casa. Il voto favorevole sul parere riguardante lo Ius Scholae – peraltro disturbato dall’onorevole Mollicone – è stato chiaro e inequivocabile”.