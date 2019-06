2 a 0 Olanda, Italia fuori dal Mondiale di Francia

L’Italia del calcio femminile è fuori dal Mondiale. Nei quarti di finale del mondiale di Francia l’Olanda ha battuto le azzurre di Milena Bertolini per 2 a 0 con le reti di Miedema

2 a 0 Olanda, Italia fuori dal Mondiale

Il primo tempo, chiusosi sullo 0-0, aveva visto due grosse occasioni delle azzurre contro nessuna delle olandesi, campionesse d’Europa in carica e considerate una delle nazionali favorite per la vittoria finale. Al 18′ Cernoia per Bonansea che serve Bergamaschi di testa a seguire, stop di petto e tentativo con la punta del piede di pallonetto ma conclusione debole. Al 36′ verticalizzazione di Giugliano, un rimpallo premia Bergamaschi che apre subito per Giacinti che, dopo uno stop, tira col mancino e la palla va di poco a lato. Dopo 5 minuti di recupero per il cooling break (intervallo per rinfrescarsi dal 30′ al 34′), negli spogliatoi la partita cambia.

Y lo destrabó Holanda. ¿Quién más? Vivianne Miedema. Suda goles la 9 pic.twitter.com/8GoMPjfSRn — Seb (@sebgalvez) 29 giugno 2019

L’Olanda passa in vantaggio con Miedema al 25′ dopo aver stretto le azzurre nella propria area di rigore per tutta la ripresa. Raddoppia dieci minuti dopo con van der Gragt su cross spettacolare di collo esterno di Spitse e chiude virtualmente una partita in cui si è dimostrata superiore alle azzurre sul piano fisico e su quello tattico.

