La procura di Kyiv pubblica volti e nomi di dieci membri della brigata accusata del massacro di Bucha

La procuratrice generale di Kyiv, Iryna Venediktova, ha svelato su Facebook volti, nomi e qualifica di dieci soldati russi della 64ma brigata di fucilieri motorizzati russi proveniente dalla Siberia, additandoli come i responsabili del massacro di civili a Bucha, piccolo centro a nord-ovest della capitale. Tra loro il caporale Andriy Bizyaev, un generale, Albert Radnaev. Quasi tutti, incluso il leader, il tenente colonnello Omurbekov Azatbek Asanbekovich, mostrano i tratti somatici dei buriati, popolazione tra Russia, Mongolia e Cina. Il 12 aprile scorso l’intero gruppo è stato premiato da Vladimir Putin con il titolo onorifico di “Brigata delle Guardie”, assegnato “per l’eroismo di massa, la resilienza e il coraggio mostrati dal personale della brigata nelle ostilità per proteggere la Patria e gli interessi dello Stato nei conflitti armati”. Omurekov ha anche ricevuto la promozione a colonnello. Mandata nei giorni scorsi a combattere sul fronte a Izyum, a nord della regione del Donbass, la brigata avrebbe subito perdite pesanti, documentate da alcune immagini acquisite da un drone ucraino.

La procura di Kyiv pubblica volti e nomi di dieci membri della brigata accusata per il massacro di Bucha

Contro di loro le autorità di Kyiv hanno avanzato accuse per crimini di guerra: i racconti dei sopravvissuti nel piccolo centro nei sobborghi di Kyiv riportano torture, stupri ed esecuzioni sommarie con le mani legate dietro la schiena. “Abbiamo prove che ad orchestrare i massacri sia stato proprio il Cremlino”, spiega la procuratrice ucraina Venediktova. “In base a quanto stabilito dalle indagini – prosegue la donna – durante l’occupazione di Bucha hanno preso in ostaggio civili disarmati, li hanno fatti morire di fame e sete, li hanno derubati, tenuti in ginocchio con le mani legate e gli occhi bendati, derisi e picchiati. Sono stati usati pugni e mozziconi. Le persone sono state malmenate per avere informazioni e alcune sono state torturate senza motivo”. I militari russi avrebbero anche “minacciato di uccidere le vittime e persino inscenato l’esecuzione dei loro prigionieri”.