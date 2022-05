Durante il match del secondo turno al Roland Garros contro Ekaterina Alexandrova, con un gesto di stizza la tennista romena Irina-Camelia Begu ha lanciato a terra con violenza la racchetta, che è rimbalzata ed ha colpito in testa un bambino seduto tra il pubblico, scoppiato a piangere per lo spavento. La giocatrice ha rischiato una sanzione disciplinare che avrebbe potuto comportare la sua estromissione dal torneo, ma se l’è cavata con un semplice avvertimento.

Irina-Camelia Begu just bounced her racket into the crowd, supervisor has been called. pic.twitter.com/EiIBNDAH2I — Damian Kust (@damiankust) May 26, 2022

Sugli spalti molti hanno contestato questa decisione degli ufficiali di gara. Alexandrova ha quindi iniziato a provocare l’arbitro per mostrare il suo disappunto, scagliando con forza la pallina fuori dal campo e chiedendo sarcasticamente: “Posso farlo anche io, giusto?“ Begu è poi riuscita a vincere il match in rimonta (6-7 6-3 6-4) e dopo aver salutato l’avversaria e l’arbitro è andata ad abbracciare il bambino colpito per errore, sincerandosi delle sue condizioni. A margine della gara ha dichiarato ai giornalisti: “È stato un momento imbarazzante per me. Voglio scusarmi per quello che è accaduto, mai nella mia carriera avevo fatto una cosa del genere, mi sento davvero in colpa e mi dispiace. Non volevo mandare la racchetta lì, l’ho lanciata sulla terra battuta e non credevo che rimbalzasse così tanto”. Una situazione simile – ma con esito diverso – accadde a Novak Djokovic durante gli US Open 2020. Il numero uno al mondo colpì con una pallina la giudice di linea: fu squalificato e multato.