Lo sfogo di Irene Pivetti: "Vivo con 1000 euro al mese e dormo in un dormitorio"

Irene Pivetti ha raccontato la sua nuova vita al settimanale Gente. L’ex parlamentare forzista ed ex presidente della Camera, oggi 59enne, ha detto: “Da metà ottobre coordino il ristorante Smack, una mensa sociale del centro sociale di via Tazzoli a Monza. E abito nel dormitorio adiacente: è più comodo perché non ho l’auto. E poi non potrei permettermela”. E il motivo è presto detto: l’indagine a suo carico, condotta dalla Procura di Milano, per evasione fiscale e autoriciclaggio nella compravendita di tre autovetture da corsa Ferrari Gran Turismo, per la quale le sono stati sequestrati ben 3,5 milioni di euro.

La nuova vita di Irene Pivetti: “Mi mantengo con mille euro al mese, ma non mi lamento”

Un’impietosa parabola discendente quella dell’ex parlamentare forzista Irene Pivetti, che lei stessa racconta con un certo rammarico: “Mi mantengo con i mille euro al mese che mi dà la cooperativa sociale per il lavoro che svolgo alla mensa, ma non mi lamento. C’è gente che non ha neppure quelli. La vita che sto facendo è molto gratificante”, ha comunque ammesso l’ex imprenditrice. Che poi, sulle indagini e sulla sua situazione con la giustizia, ha concluso: