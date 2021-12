IoInvio, il servizio di spedizione online di Poste Italiane

Con l’arrivo del Natale molti italiani pensano all’acquisto dei regali e a come spedirli in modo semplice, conveniente e veloce. Poste Italiane sempre vicina alle esigenze dei suoi clienti, recapita in tutta Italia e all’estero anche tramite IoInvio, il servizio che consente di spedire un pacco comodamente da casa. Sono diverse le soluzioni offerte da IoInvio di Poste Italiane, che, grazie a prezzi accessibili e all’ottima qualità dell’attività, consentono di spedire, non solo alle aziende, ma anche ai privati qualsiasi tipo di regalo restando comodamente a casa.

SERVIZI OFFERTI DA IOINVIO

IoInvio propone diversi servizi per la spedizione di pacchi sia in Italia che all’estero. Le offerte proposte da questo canale garantiscono la consegna di pacchi Extralarge, ExpressBox ed ExportBox. E’ anche possibile utilizzare l’opzione spedizioni multiple, che offre l’opportunità di inviare più pacchi nello stesso momento, gestendo, così, più ordini contemporaneamente. I tempi di consegna, ovviamente, dipendono dall’indirizzo di consegna

SPEDIZIONI IN ITALIA

Le spedizioni in Italia tramite il canale IoInvio sono possibili per tutte le tipologie di pacchi, dai più piccoli ai più voluminosi. Per quanto riguarda il pagamento, si può pagare direttamente al momento della consegna al destinatario senza versamenti anticipati online; altrimenti, se si tratta di un regalo è possibile, invece, pagare al momento dell’acquisto online. Per spedire un pacco direttamente e comodamente da casa è sufficiente inserire l’indirizzo del destinatario e quello dove il corriere possa trovare il pacco da spedire.

I tempi di consegna su territorio nazionale sono di circa tre giorni lavorativi una volta effettuato l’ordine. Inoltre, il servizio consente di tenere traccia dello spostamento del pacco solamente inserendo il codice dell’ordine sul sito di IoInvio nell’area delle spedizioni. Verrà mandato un messaggio oppure una e-mail una volta avvenuta la consegna al destinatario.

TARIFFE PACCHI SPEDIZIONE CON IOINVIO

Le tariffe di spedizione con IoInvio partono dai 6,90 €. Il prezzo della spedizione dipende, ovviamente, dalla grandezza e dal volume del pacco, nonché dall’indirizzo di consegna. Il ritiro a domicilio del pacco da spedire è offerto dal servizio gratuitamente.

I pagamenti possono essere effettuati personalmente dal destinatario al momento della consegna a domicilio, oppure, è permesso pagare anticipatamente online tramite Carta di Credito o di Debito (MasterCard, Visa), il Conto Banco Posta Online, PostePay, Portafoglio elettronico, prepagata e Paypal.

SPEDIZIONE PACCHI ALL’ESTERO CON SERVIZIO IOINVIO

È possibile spedire pacchi all’estero, in modo che, soprattutto in questo periodo natalizio, i vostri regali possano raggiungere anche i parenti più lontani senza difficoltà o costi elevati. La spedizione richiederà qualche giorno in più rispetto a quelle effettuate direttamente sul territorio italiano, più o meno due o tre giorni in più. I Paesi verso cui è possibile effettuare la consegna sono più di duecento in tutto il mondo.

Anche in questo caso sulla sezione del sito “le mie spedizioni” è possibile controllare tempestivamente lo stato dell’ordine, il suo tracciamento, la data e l’orario di arrivo al destinatario. È possibile anche aderire al servizio di assicurazione sui pacchi inviati all’estero.

REGISTRAZIONE SUL SITO DI SPEDIZIONI CON IOINVIO

È possibile registrarsi sul sito di IoInvio compilando il modulo e inserendo tutti i dati personali propri e del destinatario prima di effettuare qualsiasi spedizione. Inserendo la e-mail sarà possibile ricevere notifiche in tempo reale sul procedere del proprio stato di spedizione. Una volta iscritti sarà consentito verificare, al momento del bisogno, i costi di spedizione dei pacchi di diverso formato, effettuare gli ordini in qualsivoglia momento e luogo, basta avere a disposizione un computer o un dispositivo che possa navigare online, e monitorare costantemente la consegna. Inoltre, sulla e-mail, si riceveranno le informazioni necessarie per imballare e impacchettare il pacco da spedire, che dovrà seguire alcune istruzioni perché sia accettato dal corriere e possa raggiungere senza difficoltà e ostacoli il destinatario che lo dovrà ricevere.

Il servizio offerto dal canale IoInvio è sicuro e affidabile per tutte le spedizioni di pacchi e regali durante questo periodo natalizio, in quanto consente di far ricevere il proprio regalo a parenti e amici lontani, in tempi brevi e in tutta sicurezza.

Questo articolo è promosso da Poste Italiane