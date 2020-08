Il treno deragliato a Carnate

Un treno è deragliato a Carnate (Monza e Brianza), all’altezza di via Roma, alle ore 11 e 59. Più carrozze, probabilmente 4, si sono rovesciate anche sulla viabilità ordinaria. Lo comunica il 118 aggiungendo che “verosimilmente non c’era nessuno a bordo e il macchinista e’ apparentemente non grave”. Sul posto carabinieri e vigili del Fuoco. Nel deragliamento sono rimasti feriti 2 macchinisti, che secondo Areu, non dovrebbero essere gravi e un passeggero che ha rotto il vetro del finestrino per uscire e secondo le prime informazioni si è allontanato. Il treno di Trenord è della linea Milano-Lecco. Più carrozze, secondo le prime notizie, si sono rovesciate anche sulla viabilità ordinaria. Sul posto, insieme al 118, carabinieri e vigili del fuoco.