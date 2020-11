Il video dell’incidente al Gp del Bahrain

Nel corso del primo giro del Gp del Bahrain dopo la partenza c’è stato un incidente con la Haas di Grosjean che è andata a sbattere contro le barriere ed è andata in fiamme. Il pilota dalle immagini sembra illeso. Grosjean viene accompagnato all’ambulanza mentre zoppica ma in buone condizioni. Bandiera rossa e gara sospesa con i piloti che sono rientrati ai box. La dinamica dell’incidente: in uscita dalla terza cirva, l’Haas di Grosjean si tocca con l’Alpha Tauri di Dani Kvyat. La macchina del pilota francese, in piena accelerazione, va dritta sulle barriere, si spezza e s’incendia con una palla di fuoco. Immediata la bandiera rossa per sospendere la corsa. Miracolosamente vivo il pilota: Grosjean e’ uscito dalla vettura ed e’ saltato oltre le barriere. La safety car, che nelle prime fasi segue il gruppo, lo ha riaccompagnato al centro medico dove e’ arrivato zoppicando

mi sto ancora chiedendo come ha fatto ad uscirne praticamente illeso 😲 #BahrainGP pic.twitter.com/qqFCiotjzN — EVE⁷시차 (@SaturnEve137) November 29, 2020

Sono impressionanti le prime immagini della regia della Formula 1 che mostrano l’incidente poco dopo il via del Gp del Bahrain. E’ il caso di dire che Roman Grosjean è rimasto vivo per miracolo a guardare cosa accaduto alla sua monoposto spezzata in due avvolta in una palla di fuoco. Emblematico l’applauso dei suoi colleghi piloti nel vederlo uscire dalla sua vettura con le sue gambe.